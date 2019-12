Een nieuw jaar is in België altijd het moment voor fiscale wijzigingen. We lijsten ze even op voor elektrische en plug-in hybride voertuigen.

1. Einde Vlaamse EV-premie

Vlaanderen stopt vanaf 1 januari 2020 met particuliere elektrische auto rijders van een subsidie te voorzien. Die kon oplopen tot 4.000€. Ook de subsidie voor elektrische motorfietsen (1.500€) en bromfietsen klasse B (750€) wordt afgevoerd.

2. Aftrekbaarheid elektrische wagens

Volledig elektrische wagens zijn momenteel nog 120% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en vennootschappen. Vanaf 1 januari 2020 daalt dit naar 100%.

3. Aftrekbaarheid plug-in hybrides

Vanaf 1 januari 2020 worden de regels strenger om een plug-in hybride voor 100% te kunnen aftrekken als zelfstandige of vennootschap. Een stekker-hybride moet vanaf volgende maand over een voldoende grote batterij beschikken om niet als valse hybride geclassificeerd te worden.

Concreet komt het er op neer dat een plug-in hybride over minstens 0,5 kWh batterijcapaciteit moet beschikken per 100 kg wagengewicht, én de CO2-uitstoot (NEDC 2.0) mag maximaal 42 gram per 100 km bedragen. Deze verplichting geldt voor alle wagens die voor het eerst ingeschreven werden na 31 december 2017.

Het is overigens niet duidelijk of vanaf 2021 nog altijd de NEDC 2.0 CO2-waarde zal gebruikt worden, of de minder gunstige WLTP-waarde.

4. Aftrekbaarheid elektrische fietsen

Fietsen, en dus ook elektrische fietsen, zien hun aftrekbaarheid in 2020 dalen van 120% naar 100%.

5. Aftrekbaarheid laadpalen

En ook voor laadpalen daalt de aftrekbaarheid voor zelfstandigen en vennootschappen van 120% naar 100%.