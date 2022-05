Auto goedkoper dan vliegtuig of trein voor gezinsvakantie in 2022

Door de snel stijgende brandstofprijzen zou je gaan denken dat reizen met het vliegtuig of de trein goedkoper is dan de auto, deze zomer. Uit een onderzoek van de openbare omroep blijkt echter dat dit niet het geval is voor gezinnen.

Uit een onderzoek van VRT blijkt dat reizen met het vliegtuig of de trein deze zomer, enkel goedkoper uitkomt voor alleenstaanden. Neem je een hele kroost mee dan is de auto nog altijd de goedkoopste oplossing.

Om tot die conclusie te komen neemt de VRT drie voorbeeld-bestemmingen; Toulouse, Rome en Wenen. De resultaten van hun berekeningen zie je in onderstaande tabel.

Kortingen op brandstofprijzen

De auto komt voor gezinnen steeds als goedkoopste uit de bus, ondanks de hogere brandstofprijzen. De brandstofprijzen worden bovendien in sommige landen gecompenseerd door de overheid. Vanaf 1 juni gaat in Duitsland de Tankrabatt in, een systeem waarbij de overheid 35 eurocent korting geeft op de benzineprijs. In Spanje geven de overheid en de oliemaatschappijen dan weer 20 eurocent korting op alle brandstoffen, rechtstreeks verrekend op het kassaticket, tot en met 30 juni.

De VRT-onderzoekers merken wel op dat ze een aantal factoren niet in rekening hebben genomen, zoals de slijtage van de auto en de banden. Voor wie een leaseauto van het werk heeft speelt dat financieel gezien natuurlijk minder een rol.

