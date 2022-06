10 nieuwe elektrische auto’s die in juni 2022 onthuld werden

Juni 2022 begint alweer op z’n einde te lopen, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden. Hier volgt een overzicht:

1. Ssangyong Torres EV

Het Koreaanse Ssangyong heeft het doek getrokken van de Torres, een volledig nieuwe SUV met enige offroad-allures.







In Zuid-Korea wordt de Torres gelanceerd met een benzinemotor, maar Europa krijgt binnenkort enkel een elektrische versie. Specificaties zijn nog onbekend.

2. Cupra UrbanRebel

Het Spaanse Cupra heeft deze maand de UrbanRebel gepresenteerd, een elektrische stadsauto die in 2025 in de showrooms moet verschijnen.

De UrbanRebel beschikt over 226 pk en een theoretisch rijbereik van 440 km. Vooral dat laatste is indrukwekkend voor zo een compact autootje.

3. Cupra Tavascan

Nog bij Cupra mogen we tegen 2024 de Tavascan verwachten, een evenknie van de Volkswagen ID.5. Specificaties laten nog even op zich wachten, maar we kunnen hem wel al bewonderen linksonder op bovenstaande foto.

Lees hier meer over de toekomstige Cupra modellen.

4. Polestar 3

Na de Polestar 1 en 2 komt binnenkort de Polestar 3 op de markt. Het Zweeds-Chinese merk geeft maar mondjesmaat info vrij over dit model, en deze maand mochten we voor het eerst zijn ongecamoufleerde flank en poep bewonderen.

Lees er hier meer over.

5. Peugeot e-408

Peugeot heeft deze maand de gloednieuwe 408 voorgesteld. Initieel komt deze crossover met klassieke motoren en plug-in hybride aandrijflijnen, maar later komt er ook een full electric.

Lees er hier meer over.

6. Renault Kangoo Van ZE

Renault heeft eindelijk de volledig nieuwe elektrische Kangoo bestelwagen af.

Lees er hier alles over.

7. Renault Master ZE

Renault’s grootste elektrische bestelwagen, de Master ZE, kreeg deze maand een grotere batterij.

Waar het voorgaande model het met 33 kWh bruto moest doen, beschikt de nieuwe over 52 kWh (bruto). Renault heeft het over een rijbereik van 200 km, al achten wij +-170 km iets realistischer. Prijzen laten nog even op zich wachten.

8. Fiat e-Doblo (Van)

Na de 500e, de e-Ulysse, de e-Ducato en de e-Scudo voegt Fiat opnieuw een elektrisch voertuig toe aan het gamma.

Het gaat om de e-Doblo, die zowel een bestelwagen- (Van) als een personenwagen-versie krijgt. De e-Doblo wordt voorwielaangedreven door een 100 kW elektromotor met 260 Nm koppel en heeft een 50 kWh batterij (bruto). De realistische range zal rond de 200 km uitkomen.

Via een snellader (CCS-stekker) kan de e-Doblo tot 100 kW vermogen slikken.

Prijzen hebben we voorlopig nog niet, maar we schatten 27.000€ (excl. BTW) voor de Van en 35.000€ (incl. BTW) voor de personenwagen.

9. Dacia Spring facelift

De Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto van het moment, heeft een facelift gekregen.

Lees er hier alles over.

10. BMW iX1

BMW heeft deze maand de gloednieuwe iX1 op de markt gebracht.

Lees er hier alles over.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.