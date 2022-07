Zwarte doos voortaan verplicht in nieuwe auto’s

Vanaf 6 juli 2022 zullen alle nieuwe automodellen verplicht voorzien zijn van een zwarte doos, of een “Event Data Recorder” (EDR).

De zwarte doos. Je weet ongetwijfeld dat het in een vliegtuig zit, maar vanaf morgen zit het ook verplicht in nieuwe auto’s. Deze verplichting werd gestemd in het Europees Parlement in 2019.

Concreet wil het zeggen dat nieuwe automodellen die vanaf 6 juli 2022 op de markt komen een zwarte doos, of “EDR” (Event Data Recorder), moeten hebben. De verplichting wordt uitgebreid naar reeds bestaande modellen die vanaf 2024 nieuw verkocht worden. Tweedehands personenauto’s ontspringen voorlopig de dans, maar tweedehands bestelwagens moeten het vanaf 2024 ook geïnstalleerd krijgen.

De EDR registreert hoe snel je rijdt, versnelling of vertraging, remmanoeuvres, stuurbewegingen en gordelgebruik. De gegevens kunnen uitgelezen worden via de OBD-connector en mogen gebruikt worden voor de analyse van een ongeval, op vraag van de rechtbank.

De lancering van de zwarte doos gaat gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes; een universele aansluiting voor een alcoholslot (“Alcohol Interlock”), een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en een systeem dat waarschuwt wanneer je te snel rijdt.

We zijn overigens niet de eerste regio die de zwarte doos invoert voor auto’s. De Verenigde Staten (2012), Zuid-Korea (2015) en China (2021) gingen ons al voor.

