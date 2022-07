DATS24 opent derde waterstofstation in België

DATS24, het tankstationbedrijf van de Colruyt familie, heeft deze week z’n derde waterstofstation geopend in België.

Wie elektrisch rijdt moet soms goed plannen waar hij onderweg gaat laden. Wie op waterstof rijdt moet momenteel nog harder plannen, aangezien het aantal waterstofstations in ons land op één hand te tellen is.

Daar wil DATS24 iets aan veranderen. Na Halle en Wilrijk opent DATS24, met de hulp van Europese subsidies van het H2Benelux programma, hun derde Belgische waterstofstation in Haasrode, nabij Leuven. Samen met het Air Liquide station in Zaventem, staat de teller van de publiek toegankelijke waterstofstations nu op vier in België.

DATS wil de komende jaren ook nog waterstofstations openen in Erpe-Mere, Herve en Ollignies.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.