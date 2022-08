Elektrische auto thuis opladen met netstroom is duurder dan ooit

Na een stabilisatie in mei, en een lichte daling in juni, stijgen de residentiële elektriciteitsprijzen weer stevig door in juli 2022. Hierdoor is het thuis opladen van een elektrische auto met netstroom, voor nieuwe contracten die afgesloten worden in juli 2022, nu duurder dan ooit.

Sinds de sterke toename van de inflatie simuleren we bij eGear.be elke maand hoeveel het kost om een elektrische auto thuis op te laden met netstroom. Na maanden van sterke prijsstijgingen leken we in mei en juni op een plateau aanbeland. Dat plateau dient nu als lanceerplatform om de kWh-tarieven weer de lucht in te jagen.

Uit onze V-Test simulaties blijkt namelijk dat wie z’n EV thuis oplaadt met netstroom, daarvoor 0,38€ tot 0,41€ per kWh betaalt voor het goedkoopste contract, aangegaan in juli 2022. Aan deze tarieven kost het 7,6€ tot 8,2€ aan elektriciteit om met een gemiddelde elektrische auto 100 km te rijden. De verschillen zijn afhankelijk van de netbeheerder in jouw regio. Hier kan je de details van onze simulaties bekijken.

Vorige maand, in juni 2022, ging het om 0,34€ tot 0,37€ per kWh. We zitten op een maand tijd dus met een stijging van 10,8% tot 11,8%.

Een jaar geleden, in juli 2021, kostte thuisladen met netstroom nog 0,21€ tot 0,25€. Jaar op jaar zitten we dus met een prijsstijging van 64% tot 81%!

Zonnepanelen werpen dus meer dan ooit hun vruchten af.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.