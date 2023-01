Zoveel kost de elektrische Mazda MX-30 met range-extender

Terwijl de meeste merken de evolutie van plug-in hybride naar 100% elektrisch ingezet hebben, doet Mazda het omgekeerde, hun enige elektrische auto wordt een plug-in hybride.





In 2020 introduceerde Mazda z’n eerste elektrische auto, de MX-30. Het is een qua design aantrekkelijke crossover met een weliswaar beperkte range, vergeleken met het huidige aanbod bij de concurrenten. De MX-30 heeft een 35,5 kWh (bruto) batterij die voor een WLTP-range zorgt van 200 km. Reken in de praktijk op ongeveer 160 km. Enkel de Smart EQ, de Fiat 500e (70 kW) en de Renault Twingo ZE doen het momenteel met minder actieradius in ons overzicht.





Deze week lanceerde Mazda een range extender in de vorm van een benzinemotor, net zoals de BMW i3 en de Opel Ampera er één hadden een tiental jaar geleden. Bijzonder is dat de range-extender in dit geval een wankelmotor is, een type benzinemotor waar Mazda bekend om staat.

Zelfde prijs als elektrische MX-30

De nieuwe MX-30 plug-in hybride heet voluit “MX-30 e-Skyactive R-EV”. De auto krijgt een kleinere (17,8 kWh bruto) batterij dan de volledig elektrische MX-30. Daarmee geraakt hij in theorie 85 km ver (WLTP gecombineerd) op stroom, wat in de praktijk zal neerkomen op ongeveer 70 km. Wanneer de accu leeg geraakt, en je wil of kan niet laden, dan springt de wankelmotor dus bij om de accu op te laden.

Het is opvallend dat de plug-in hybride MX-30 duurder wordt dan de volledig elektrische. De MX-30 PHEV staat in de Belgische catalogus aan 37.070€. Om klanten niet richting de elektrische versie te jagen, heeft Mazda beslist om de prijs van de 100% elektrische op te trekken tot het niveau van de plug-in hybride. Voortaan betaal je dus ook 37.070€ voor de elektrische MX-30, in plaats van 35.640€ tot vorige week.

Je kan de plug-in hybride MX-30 bewonderen in paleis 6 op het Brussel autosalon (14 – 22 januari 2023).

