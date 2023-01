Elektrische Seres 5 krijgt Belgische prijs (2023)

Het Chinese Seres heeft de Belgische prijs aangekondigd van hun nieuwe elektrische SUV.





De Belgische markt is opnieuw een Chinese elektrische auto rijker. Ditmaal meldt de Seres 5 zich aan voor de dienst.





De Seres 5 is een elektrische midsize SUV die leverbaar wordt met twee aandrijflijnen; ééntje met een 80 kWh batterij en achterwielaandrijving, en één met een 90 kWh batterij en vierwielaandrijving. De topversie levert maar liefst 694 pk.

Qua rijbereik spreken de Chinezen over respectievelijk 500 km en 530 km, al vermoeden we dat exacte WLTP-cijfers later nog zullen volgen.

Exacte prijzen zijn er i.i.g. wel al. De goedkoopste Seres 5 2WD kost minstens 63.990€, en de 4WD 67.990€.

De auto is te bezichtigen in paleis 9 op het Brussel autosalon, dat geopend is van 14 januari t.e.m. 22 januari 2023.

