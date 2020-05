We geven een overzicht van de goedkoopste hybride auto’s die je in 2020 kan kopen in België.

Sinds dieselgate worden hybrides hoe langer hoe populairder. Ze bieden een lager brandstofverbruik, betere fiscale voorwaarden en ze zijn nog altijd goedkoper dan volledig elektrische wagens. Hieronder presenteren we de acht goedkoopste hybride wagens die momenteel op de markt zijn.

8. Lexus CT 200h: 27.400€

Lexus’ goedkoopste auto, de CT, is in België enkel nog verkrijgbaar met hybride motor. De CT 200h (foto bovenaan dit artikel) beschikt over een 1798cc benzinemotor in combinatie met een 82 pk sterke elektromotor. Tezamen zorgen ze voor een systeemvermogen van 136 pk.

Het officiële verbruik bedraagt 4,8 liter benzine per 100 km (WLTP), al moet je in de praktijk op 4 à 6 liter rekenen.

7. Kia Niro: 27.340€

De Kia Niro is een crossover die verkrijgbaar is als hybride met of zonder stekker. De versie zonder stekker kost 27.340€, maar de plug-in hybride is een pak duurder (38.590€).

De hybride Niro wordt aangedreven door een 1.580cc benzinemotor en een elektromotor. Het theoretische verbruik ligt op 4,8 liter per 100 km, al moet je in de praktijk op 5 à 7 liter rekenen. Z’n officiële CO2-uitstoot bedraagt 110 gram tot 120 gram per kilometer, naargelang de uitvoering.

6. Hyundai IONIQ Hybrid: 26.749€

Hyundai’s hybride wordt aangedreven door een 105 pk sterke benzinemotor in combinatie met een 43 pk elektromotor. Samen zorgen ze voor een systeemvermogen van 141 pk.

De IONIQ Hybrid tekent een officieel verbruik op van 4,5 liter per 100 kilometer. Deze auto is ook verkrijgbaar met een volledig elektrische of een PHEV-aandrijving.

5. Toyota C-HR Hybrid: 25.110€

De C-HR, Toyota’s compacte SUV, is in België enkel nog leverbaar als hybride (en dus niet als gewone diesel of benzine). De auto verbruikt op papier 4,8 liter benzine per 100 km en kost minstens 25.110€.

4. Toyota Corolla Hybrid: 24.920€

Bij Toyota hebben we ook de nieuwe Corolla. Die is leverbaar als berline, hatchback of touring sport (break), en al deze koetswerkvarianten zijn leverbaar met hybridemotor. De goedkoopste is de berline. Die verbruikt in theorie 4,4 liter benzine per 100 km en kost minstens 24.920€.

3. Renault Clio E-Tech: 24.850€

Na jaren van afwezigheid beweegt ook Renault zich nu naar het hybride-front. Dat doen ze onder andere met de Clio E-Tech, een hybride stadswagen die 4,5 liter benzine per 100 km verbruikt en 24.850€ kost.

2. Honda Jazz hybride: 21.800€

Bij Honda is de gloednieuwe Jazz gehybridiseerd. Deze elektrische stadswagen verbruikt 4,5 liter benzine per 100 km en kost 21.800€.

1. Toyota Yaris Hybrid: 20.090€

De goedkoopste in dit overzicht vinden we in de Toyota-stal. De Yaris, een 5-deurs elektrische stadswagen, kost in z’n hybride vorm slechts 20.090€. Later dit jaar wordt hij vervangen door de nieuwe Yaris, waardoor er momenteel ongetwijfeld mooie deals in de wacht te slepen vallen bij de Toyota dealers.