Meer verkeersbelasting voor elektrische dan voor benzinewagens in Nederland

Vanaf 2025 zal Nederland relatief hoge verkeersbelastingen gaan heffen over elektrische auto’s.

In Vlaanderen zijn volledig elektrische auto’s vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Dat is bij onze noorderburen ook zo. In Nederland betaal je voor 100% elektrische auto’s namelijk geen motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2024.

Vanaf 2025 zullen elektrische auto’s in Nederland echter wel moeten gaan betalen, en uit de eerste berekeningen lijkt dat nogal ongunstig te gaan worden omdat het gewicht ook een rol gaat spelen.







Zo zullen Nederlanders in 2025 1.112€ jaarlijkse verkeersbelasting betalen voor een (elektrische) Volkswagen ID.3, en maar 624€ voor een Volkswagen Golf op benzine. Voor een (elektrische) Renault Zoe zal jaarlijks 916€ MRB gevraagd worden, en voor een Renault Clio op benzine maar 524€.

De Nederlandse regering lijkt niet geneigd om aanpassingen te gaan doen aan dit systeem. De nieuwe tarieven zullen naar verwachting gelden tot er omstreeks 2030 een kilometerheffing ingevoerd wordt.

Dit kan dan geen goed nieuws zijn voor de Nederlanders, zij hebben tenminste wel duidelijkheid. Vanaf wanneer en hoeveel verkeersbelasting (en BIV) we in Vlaanderen zullen moeten gaan betalen voor elektrische auto’s, is nog altijd niet geweten. In Wallonië ligt in ieder geval al een gelijkaardig plan klaar als in Nederland, in die zin dat ze daar ook gaan rekening houden met het gewicht van de elektrische auto.

