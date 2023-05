Krachtige elektrische auto’s extra belast vanaf 2025 in Wallonië

Wallonië heeft een nieuwe belasting op inverkeerstelling klaar, en die zal zware en krachtige (elektrische) auto’s meer belasten.







In Vlaanderen zijn volledig elektrische auto’s, ongeacht hun gewicht of vermogen, vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting (VB) en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

In Wallonië (en Brussel) is dat niet het geval. Je betaalt er voor elektrische auto’s een minimumbedrag voor BIV (taxe de mise en circulation “TMC”) en verkeersbelasting (taxe de circulation “TC”). In 2023 bedraagt de TMC er 61,5€ en de TC 92,93€ per jaar.

In plaats van die belastingen af te schaffen, wil de Waalse regering hogere belastingen gaan heffen, al zullen elektrische en plug-in hybride voertuigen wel bevoordeeld worden ten opzichte van thermische voertuigen.

Hoog vermogen én gewicht afgestraft

Concreet heeft de Waalse administratie een nieuwe formule voorgesteld voor de berekening van de belasting op inverkeerstelling (TMC), een belasting die je betaalt wanneer je een nieuwe of tweedehandsauto inschrijft.

Voor thermische auto’s ziet de voorgestelde formule er als volgt uit:

TMC = vermogensfactor x CO2 x MTM x coëfficiënt

coëfficiënt = 1 voor benzine/diesel

coëfficiënt = 0,8 voor plug-in hybrides



Zoals je kan zien hebben zowel het vermogen, de CO2-uitstoot als het gewicht een grote invloed.

Voor 100% elektrische auto’s wordt de CO2-factor weggelaten, en wordt dit de formule:

TMC = vermogensfactor x MTM x coëfficiënt

coëfficiënt = 0,09 voor auto’s met een vermogen < 120 kW

coëfficiënt = 0,18 voor auto’s met een vermogen > 120 kW en < 160 kW

coëfficiënt = 0,26 voor auto’s met een vermogen > 160 kW



Zoals je kan zien worden krachtige elektrische auto’s extra afgestraft.

De minimum TMC zal 50€ bedragen en de maximum TMC 9.000€.

Voorbeelden

De Waalse regering publiceerde reeds een tabel met voorbeelden:

TMC Tesla Model Y stijgt van 61,5€ naar 1.404,5€

TMC Tesla Model 3 stijgt van 61,5€ naar 1.588,2€

Interessant; de Tesla Model C, een elektrische stadswagen die nog niet eens voorgesteld is, ziet z’n TMC stijgen van 61,5€ naar 1.910,8€. Update 4 mei 2023: ze hebben zicht mistypt bij de Waalse administratie. Modèle C staat blijkbaar voor Model X.

Ook interessant; alle Franse elektrische auto’s in het overzicht (Renault Megane EV, Peugeot e-208) zien hun TMC dalen van 61,5€ naar 50€.

De nieuwe berekening zou moeten ingaan op 1 juli 2025.

Er komt een korting voor grote gezinnen en een degressiviteit voor tweedehandsauto’s.

Als het in Wallonië regent, druppelt het in Vlaanderen. Het is niet ondenkbaar dat ook Vlaanderen vergelijkbare taxatie krijgt binnen enkele jaren, al hebben we daar nog geen concrete info over.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.