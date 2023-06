Belastingvermindering voor laadpalen verhoogt tot 2.400€

Particulieren die thuis een laadpaal laten installeren krijgen voortaan een hogere belastingvermindering van de Belgische fiscus.

Sinds 2021 kunnen particulieren die een slimme laadpaal laten installeren genieten van een belastingvermindering. Op 12 oktober 2022 schreven we reeds dat dit systeem in de loop van 2023 aanpassingen zou krijgen, en deze wijzigingen zijn nu geformaliseerd door de publicatie van circulaire 2023/C/57 op 8 juni 2023.

Slimme laadpalen

Voor slimme laadpalen wordt het plafondbedrag waarop de belastingvermindering van toepassing is verhoogd van 1.500€ naar 1.750€.







Aangezien voor uitgaven die gedaan zijn in 2023 30% van het factuurbedrag in aanmerking komt als belastingvermindering, verhoogt het voordeel dus van 450€ naar 525€.

Wie langer wacht, en pas in 2024 (t.e.m. 31 augustus) een slimme laadpaal installeert, mag 15% van het factuurbedrag in mindering brengen, waardoor het voordeel dus verhoogt van 225€ naar 262,50€.

Tot 2.400€ voor bidirectionele laadpalen

Volledig nieuw is de subsidiëring voor bidirectionele laadpalen.

Particulieren kunnen van dezelfde percentages belastingvermindering genieten als voor de slimme laadpalen (30% in 2023, 15% in 2024), maar dit is dan wel van toepassing op een plafondbedrag van 8.000€. Concreet gaat het dus om een belastingvermindering tot 2.400€ in 2023, en 1.200€ in 2024.

