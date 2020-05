Corona maakt thuis elektrisch laden tot 17% goedkoper

Door de Corona-crisis zijn niet enkel de brandstofprijzen gedaald, ook de elektriciteitstarieven zitten op een dieptepunt. Het ideale moment dus om je energiecontract eens onder de loep te nemen. Zeker als je elektrisch rijdt.

In het eerste kwartaal van elk jaar analyseren we op de eGear.be redactie hoeveel het thuis opladen van een elektrische auto kost voor een Vlaams gezin. Uit onze studie van februari 2020 bleek dat thuisladen 10% goedkoper geworden was ten opzichte van een jaar voordien.

Door de lockdown zijn de prijzen verder blijven dalen.

In februari 2020 kostte thuisladen aan nachttarief 0,17€ tot 0,21€ per kWh (afhankelijk van waar je woont, en wie dus je netbeheerder is) bij de goedkoopste leverancier. Begin mei 2020 is dit gedaald naar 0,14€ tot 0,18€. Opnieuw een reductie van 14% tot 17%.

Het loont dus absoluut de moeite om nu de markt op te gaan en eventueel van leverancier en/of contract te veranderen. Voor wie elektrisch rijdt, en dus veel elektriciteit verbruikt, kan dit jaarlijks honderden euro’s besparen.