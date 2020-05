In het kader van een groen herstelplan overweegt de Europese Commissie om de verkoop van elektrische wagens BTW-vrij te maken, ook voor particulieren. Dit komt in de meeste EU-landen neer op een prijsdaling van ongeveer 20%.

De EU werkt momenteel aan een herstelplan om de Europese economie uit het slop te trekken na de doortocht van het Corona-virus. Daarvoor zal de komende jaren miljarden vers geld geprint worden. Hoe dat geld juist in de economie moet terecht komen is nog niet in kannen en kruiken, maar mogelijke pistes zijn corona-obligaties, veel meer groene obligaties (Green QE), herstelfondsen, goedkope leningen en allerhande fiscale stimuli.

Als we dan toch zo massaal gaan investeren, dan kunnen we dat maar beter paren aan een groene omwenteling, zo denken ze bij de Europese Commissie. Daarom zullen aan heel wat investeringsprojecten groene voorwaarden verbonden zijn. Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen die efficiënter moeten gaan vliegen, autofabrikanten die nog zuinigere auto’s moeten bouwen, etc.

Één van de vele mogelijke opties binnen het groen herstelplan is om de verkoop van elektrische wagens BTW-vrij te maken, zo heeft nieuwswebsite Bloomberg opgevangen.

Never waste a good crisis

De Europese Commissie haalt daarvoor de mosterd in Noorwegen, waar elektrische wagens al jaren vrijgesteld zijn van BTW. Noorwegen is mede daardoor dan ook wereldleider geworden qua elektrische mobiliteit.

BTW-heffing is natuurlijk geen Europese, maar een nationale bevoegdheid. Het is dus maar de vraag of de Europese Commissie er in zal slagen om alle EU-landen hierover op één lijn te krijgen. Het achterhouden van herstelfondsen en Corona-obligaties kunnen natuurlijk een stok achter de deur zijn, vooral voor de noodlijdende Zuiderse landen. Never waste a good crisis, is momenteel het motto aan het Schumanplein.