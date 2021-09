OFFICIEEL: Tesla stopt referral programma, ook in België

Voortaan krijgen Tesla-rijders geen beloning meer wanneer ze een kennis aanbrengen als nieuwe Tesla klant.

Aangezien Tesla geen geld uitgeeft aan marketing (en zelfs niet meer aan Public Relations), rekent het reeds sinds het begin van z’n bestaan op mond-aan-mond reclame om auto’s te verkopen. Om die techniek kracht bij te zetten, werkte het met referral links. Als je de link van een andere Tesla-rijder gebruikt bij de aanschaf van jouw Tesla, krijgen beide partijen een cadeautje.

Die beloningen waren bij momenten excessief. Hele auto’s konden de top referrers bij momenten winnen. Het laatste referral programma was iets bescheidener; beide partijen kregen 1.500 km gratis snelladen aan Tesla’s Superchargers.

Besparingen

Maar zelfs dat laatste programma werd te duur. Tesla gooit blijkbaar $25 miljoen per kwartaal over de balk aan gratis Superchargen, en daar moet op bespaard worden.





Daarom heeft Tesla het referral programma vandaag officieel stopgezet. Wie vandaag nog op een referral link klikt, krijgt het volgende bericht te zien:

Of Tesla dan gaat investeren in advertenties is niet duidelijk. Dat voorstel is al geopperd in Tesla’s aandeelhoudersvergadering, maar werd tot nu toe steeds weggestemd. De vraag naar Tesla’s lijkt immers nog altijd groter dan het aanbod. Hoe lang dat nog gaat duren met de vele concurrenten die onderweg zijn, blijft maar de vraag.

LEES OOK: Tesla moet €100 miljoen schadevergoeding betalen in Noorwegen

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.