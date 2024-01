5 elektrische auto’s die op 5000€ premielijst kwamen in januari 2024

In 2024 geeft de Vlaamse overheid 5.000€ premie voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto die minder dan 40.000€ kost. Heel wat merken proberen dan ook met hun goedkopere modellen juist onder die drempel te geraken. We geven een overzicht van de 3 elektrische auto’s die in december 2023 aan de lijst van premiemodellen werden toegevoegd.

1. Tesla Model Y

Tesla dropte deze maand enkele voorgeconfigureerde Model Y’s op de website, die onder de catalogusprijs duiken. Ze worden aangeboden voor 39.990€, en komen daardoor in aanmerking voor de Vlaamse EV-premie. Lees er hier meer over.

2. Smart #3

De Smart #3 is momenteel te bestellen met drie verschillende aandrijflijnen. De goedkoopste versie heeft achterwielaandrijving, een 47 kWh batterij (netto) en 272 pk. Deze uitvoering kost in België 37.495€ en komt dus in aanmerking voor de EV-premie.

3. KGM Korando EV

KGM (het vroegere Ssangyong) geeft een stevige korting op de Korando EV, een elektrische SUV. Voortaan kan je de Korando EV kopen voor 32.490€ in plaats van 44.990€. Daarbovenop kan je ook nog eens genieten van de 5.000€ Vlaamse premie.

4. Microlino

Sinds deze maand is het duidelijk dat niet enkel elektrische auto’s, maar ook “zware” microcars (homologatiecategorie L7e-C) in aanmerking komen voor de EV-premie. Daardoor kunnen we nu ook de Microlino microcar toevoegen aan het lijstje. De goedkoopste Microlino heeft een vanafprijs van 17.990€.

5. Silence S04

Ook Silence S04, een Spaanse microcar met een vanafprijs van 16.285€, konden we deze maand toevoegen aan de lijst van premiewagens.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.