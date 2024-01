De 10 plug-in hybrides met het grootste elektrisch rijbereik (2024)

Overzicht van de plug-in hybride personenwagens met de grootste elektrische actieradius in 2024.





De tijd dat plug-in hybrides slechts enkele kilometers konden rijden in 100% elektrische modus is voorbij. Anno 2024 komen plug-in hybrides met steeds grotere batterijen op de markt, en dus kunnen ze ook steeds verder rijden zonder de verbrandingsmotor aan te spreken. Op deze pagina geven we een overzicht van de 10 plug-in hybride auto’s met het grootste elektrisch rijbereik. De vermelde actieradius is de theoretische waarde volgens de WLTP-testcyclus. Reken in de praktijk, naargelang de rijstijl en de weersomstandigheden, op 70% à 90% van de vermelde waarde.

10. VW Golf PHEV: 100km

Batterijcapaciteit: 19,7 kWh (netto)

Catalogusprijs: nog niet bekend







9. Mercedes 5 PHEV: 103 km

Batterijcapaciteit: 19,4 kWh (netto)

Catalogusprijs: vanaf 69.450€







8. Mercedes GLE PHEV: 109 km

Batterijcapaciteit: 31,2 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 106.601€







7. BMW X5 PHEV: 110 km

Batterijcapaciteit: 25,7 kWh (netto)

Catalogusprijs: 95.250€







6. Mercedes S PHEV: 115 km

Batterijcapaciteit: 28,6 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 128.865€







5. Mercedes E PHEV: 115 km

Batterijcapaciteit: 25,4 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 74.173€







4. Mercedes C PHEV: 116 km

Batterijcapaciteit: 25,4 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 61.105€







3. Range Rover PHEV: 116 km

Batterijcapaciteit: 31,8 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 161.897€







2. Range Rover Sport PHEV: 121 km

Batterijcapaciteit: 31,8 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 103.790€







1. Mercedes GLC PHEV: 131 km

Batterijcapaciteit: 31,2 kWh (bruto)

Catalogusprijs: vanaf 75.020€

