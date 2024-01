2 nieuwe elektrische auto’s die in januari 2024 onthuld werden

Januari 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Audi Q8 e-tron Dakar

Audi pakte deze maand uit met een extra stoere Q8 e-tron, compleet met dakdrager en offroad-capaciteiten. De Q8 e-tron Edition Dakar zal slechts in beperkte oplage geproduceerd worden, maar hoeveel er juist van de band zullen rollen wil Audi niet kwijt. Ook de exacte prijs is niet bekend, al zou dat ongeveer 120.000€ zou zijn. Dat is plus minus 30.000€ meer dan de Q8 55 e-tron, waar de Dakar-versie op gebaseerd is.

2. Porsche Macan EV

Porsche onthulde deze maand de productieversie van de elektrische Macan. Lees er hier alles over.

