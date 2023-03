Elektrische BMW i5 komt ook als break in 2024

Later dit jaar zal BMW de nieuwe i5 lanceren. Die zal verkrijgbaar zijn als touring én met een extra sportieve M Performance aandrijflijn.

i4, i7, iX, iX1, iX3. Het BMW-gamma telt reeds heel wat volledig elektrische auto’s, en dat zal de komende jaren nog stevig uitgebreid worden. Zo staat er dit jaar nog een i5 gepland, en daarover heeft het merk nu iets meer details gelost tijdens z’n jaarlijkse conferentie in München.

Zo mogen we weten dat de i5, een volledig elektrische versie van de 5-reeks, zal gelanceerd worden in oktober 2023. Het gaat hier in feite om een volledig nieuwe, achtste generatie, van de BMW 5, die dankzij z’n “flexibele aandrijflijn-architectuur” ook zal aangeboden worden met plug-in hybride en benzine-/dieselmotoren met milde hybride technologie.

Touring

Begin 2024 zal BMW de i5 ook lanceren als touring, waardoor het allicht de eerste elektrische break zal zijn in het premium segment. Ook concurrent Audi broedt op een elektrische break (A6 Avant e-tron), maar die zullen we allicht pas mogen verwelkomen in 2025.

LEES OOK: Dit is de eerste elektrische break in België

Net als de i4, zal ook de i5 optioneel verkrijgbaar zijn met een extra sportieve M Performance aandrijflijn. In de i4 is die M elektro-setup (i4 M50) goed voor maar liefst 544 pk op de vier wielen, en vermoedelijk doet de i5 M daar nog een schepje bovenop.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.