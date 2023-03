Belgische laadpalen bij grootste prijsstijgers in Europa

De kWh-tarieven aan de Belgische laadpalen worden snel duurder. België staat in de top 6 van grootste prijsstijgers in Europa.

Wie z’n elektrische auto buitenshuis oplaadt heeft het allicht al gemerkt, laden is sinds de uitbraak van de energiecrisis, eind 2021, begin 2022, zeer duur geworden.

Zelfs in de Vlaamse dorpskernen, die vaak bediend worden door middelsnelle laadpalen van Allego, is de kWh-prijs omhoog geschoten. Waar je daar voor 2022 vaak kon rekenen op een redelijke +-0,25€ per kWh, schommelen de tarieven nu meestal rond de 0,50€ à 0,80€. Met die prijzen zitten de dorpspalen op het niveau van de snellaadpalen langs de snelwegen.

Het Britse Drive-Electric toont aan dat die gepercipieerde prijsexplosie geen illusie is. Uit hun analyse (zie tabel hieronder) blijkt dat de Belgische laadtarieven in 2022 61,9% duurder werden.

Daarmee staat België op plaats 6 van de grootste stijgers die Drive-Electric onder de loep nam. Enkel Estland, Polen, Zweden, Slowakije en Litouwen kenden grotere prijsstijgingen. Onze buurlanden Luxemburg (+40,5%), Duitsland (+31,7%) en Nederland (+10,1%) doen het beter, en eindigen respectievelijk op plaats 13, 17 en 25 in het lijstje van prijsstijgers.

