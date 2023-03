Nieuwe Porsche Cayenne gaat volledig elektrisch

Volgens Porsche CEO Oliver Blume krijgt de nieuwe, vierde generatie, Cayenne een volledig elektrische aandrijflijn.

De huidige Porsche Cayenne draait ondertussen mee sinds 2017, en dat is een eeuwigheid in autoland. Hoog tijd dus voor een vervanger. Tijdens een presentatie vertelde CEO Oliver Blume voor het eerst hoe die nieuwe vierde generatie moet aangedreven worden.

Volgens Blume heeft Porsche een volledig elektrische aandrijflijn op de planning voor de nieuwe Cayenne. Wanneer de elektrische Cayenne op de markt komt verklapt men nog niet, maar we mogen wel weten dat het voor na 2025 zal zijn. Eerst moet Porsche namelijk nog de elektrische Macan (mid-size SUV) lanceren in 2024, en ook een elektrische 718 (elektrische sportwagen) moet nog voor de Cayenne EV in de showrooms staan.

Dit wil ook zeggen dat de huidige Cayenne het nog een hele tijd moet volhouden. Daarom voorzien de Duitsers dit jaar nog een stevige facelift.

