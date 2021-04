Audi A6 e-tron is elektrische luxesedan met 700 km rijbereik

Audi stelt in Shanghai de A6 e-tron voor, een elektrische luxesedan met een theoretische actieradius tot 700 km.

Wie dacht dat Audi na de lancering van de e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT, Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron even een adempauze ging nemen op het elektrische front, is er aan voor die gedachte. Want zie hier, Audi presenteert een concept-versie van de A6 e-tron, een volledig elektrische luxesedan.

Maar wacht, met de e-tron GT heeft Audi toch al een grote elektro-sedan in het gamma? Inderdaad, maar waar die e-tron GT qua design nogal schreeuwerig overkomt, wil de A6 e-tron iets stijlvoller voor de dag komen. Een auto voor een ander doelpubliek dus.

Wat niet wil zeggen dat deze A6 e-tron een traag bompakarretje is. De topversie zal in minder dan 4 seconden naar de 100 sprinten.

LEES OOK: Euro 7 wil fijnstof van elektrische auto terugdringen

Qua actieradius heeft Audi het over 700 km, wat mede mogelijk gemaakt worden door een mooie aerodynamica-coëfficiënt van 0,22.

Wanneer deze Q6 e-tron op de markt komt? Allicht in 2023. Eerst wil Audi in 2022 nog een SUV-broeder lanceren, de Q6 e-tron.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.