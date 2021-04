Mercedes heeft een gloednieuwe elektrische auto klaar voor de Europese, Aziatische en Amerikaanse markt.

Na de EQC, de EQV, EQA en EQS heeft Mercedes met de EQB opnieuw een elektrische auto klaar. De EQB maakt zijn intrede op het autosalon van Shanghai (21 tot 28 april 2021).

De Mercedes EQB biedt plaats aan vijf personen, en optioneel aan zeven dankzij een derde zetelrij. Die derde zetelrij zou bruikbaar zijn voor personen tot 1m65.

De EQB wordt eerst gelanceerd in China, en komt dit jaar nog naar Europa. De VS komt in 2022 aan de beurt.

Verschillende versies

Er komen verschillende uitvoeringen, met voorwiel- of vierwielaandrijving, verschillende vermogens (tot meer dan 200 kW) en de keuze tussen een aantal batterijgroottes. De kleinste batterij zal 66,5 kWh krijgen, wat in de praktijk goed zal zijn voor 250 à 300 km actieradius. Één modelnaam die al bekend is voor Europa is de EQB 350 4Matic.

De Mercedes EQB meet 4684 mm (lengte) x 1834 mm (breedte) x 1667 mm (hoogte), heeft een wielbasis van 2829 mm en een koffer met een laadvolume van 1710 liter (met zetels neergeklapt).

Middelsnel laden kan via de 11 kW boordlader. Het snellaadvermogen (CCS DC) bedraagt maximaal 100 kW. Dat laatste is overigens niet extreem hoog, maar het is voldoende om de 66,5 kWh batterij van 10% tot 80% te laden in 30 minuten.

De Europese EQB zal geproduceerd worden in Hongarije, terwijl de versie voor de Chinese markt in Beijing van de band rolt.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar we doen een gokje op een vanafprijs van 55.000€.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.