Dit zijn de 5 goedkoopste tweedehands EV’s op internet

Op zoek naar een goedkope tweedehands elektrische auto? We geven een idee van wat je zoal kan vinden voor 7.000€ of minder.

Hoewel elektrisch rijden nu pas echt aan z’n opmars begint, zijn er ondertussen al 107 elektrische auto’s die tijdens de laatste 15 jaar op de markt kwamen, maar nu al uit productie zijn, en dus ergens op de tweedehands markt vertoeven.

Stel, je hebt geen groot budget maar je wil toch elektrisch rijden, wat kan je dan zoal kopen? Hier is een overzicht van de 5 goedkoopste tweedehands elektrische auto’s die in België te koop zijn op internet.

5. Renault Zoe: 6.990€

Deze Renault Zoe vonden we op autoscout. Hij beschikt over een 22 kWh batterij, goed voor een praktische range van zo een 140 km. Zoals met alle auto’s in dit overzicht, is het natuurlijk wel de vraag hoeveel actieradius de batterij nog over heeft na al die jaren. Dat kan je best eens testen voor je tot een aankoop overgaat.

Nieuw kostte deze Zoe 30.950€, en nu gaat hij de deur uit voor 6.990€.

4. Smart fortwo Electric Drive: 6.450€

De elektrische Smart is m’n favoriet op de elektrische tweedehandsmarkt, maar ondanks z’n gezegende leeftijd is hij nog best prijzig. Dit exemplaar kostte nieuw 24.079€ en wordt nu aangeboden voor 6.450€. De Smart Electric Drive geraakte nieuw zo een 130 km ver op een volle accu, en daar houdt hij nu vermoedelijk 90 km van over.

3. Nissan Leaf: 5.999€

Nissan was samen met Tesla één van de pioniers op het elektrische front, en deze Leaf was Nissan’s eerste wapenfeit. Nieuw kostte deze auto 32.290€, en deze tweedehands-versie staat in de etalage voor 5.999€.

2. Peugeot iOn: 5.500€

De Peugeot iOn was net als de Leaf één van de eerste EV’s op de markt in de recente geschiedenis. Deze verkoper op 2dehands.be is karig met info, maar goed om weten is dat deze kleine stadsauto in z’n beginperiode rond de 30.000€ kostte! Vanaf 2018 zakte de nieuwprijs naar 21.866€.

De iOn geraakte nieuw zo een 100 km ver, wat nu allicht rond de 80 km zal schommelen.

1. Renault Kangoo ZE: 3.999€

De goedkoopste tweedehands EV die we op 2dehands.be konden vinden is deze elektrische Renault Kangoo ZE. Deze elektrische bestelwagen heeft een 22 kWh batterij, goed voor een realistisch rijbereik van 100 km. Ook dat zal op dit tweedehands exemplaar wel wat lager uitvallen. Voor 3.999€ kan deze auto de jouwe zijn, al vermoeden we dat er nog stevig kan onderhandeld worden.