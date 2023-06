Renault Rafale is nieuw vlaggenschip, komt enkel als hybride (2024)

Renault heeft deze avond een nieuw topmodel voorgesteld voor z’n gamma, de Rafale. Deze SUV-coupé wordt vanaf 2024 leverbaar met een hybride of een plug-in hybride aandrijflijn.

De tijd dat vlaggenschepen in de autowereld limousines waren is stilaan voorbij, tegenwoordig zijn dat steeds vaker SUV’s. Bij Renault is dat vlaggenschip in het gamma voortaan de Rafale, een grote coupé-SUV die zich boven de andere Renault SUV’s (Captur, Austral, Arkana, Espace) zal positioneren.

De Renault Rafale heeft in feite geen concurrenten. De Peugeot 408 komt in de buurt, maar is iets kleiner. Je zou hem ook kunnen gaan vergelijken met enkele Duitse premium-SUV’s, maar Renault kan daar traditioneel moeilijk klanten afsnoepen en zal qua prijszetting een pak gunstiger uitkomen. Ze hebben met deze Rafale dus vermoedelijk een eigen niche gecreëerd.







300 pk

Ook qua motorisatie pakt Renault het anders aan. Geen klassieke diesel, benzine of 100% elektrische aandrijflijn. Wel een gewone hybride die een 1.2 driecilinder benzinemotor combineert met twee elektromotoren. Het geheel is goed voor een systeemvermogen van 200 pk. Een beetje mager voor een vlaggenschip, dus werkt Renault ook nog aan een plug-in hybride die vierwielaandrijving en 300 pk krijgt.

Die laatste zal in België niet meer 100% fiscaal aftrekbaar zijn, aangezien de Rafale pas in het voorjaar van 2024 op de markt komt. Zelfstandigen en vennootschappen die voor 1 juli 2023 nog een (echte) plug-in hybride bestellen, kunnen die wel nog tot 100% fiscaal inbrengen. Hier vind je een overzicht van alle plug-in hybrides die momenteel te koop zijn in België.