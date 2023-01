Midden 2023 zal de gunstige fiscaliteit voor plug-in hybrides afgeschaft worden in België. Wil dat zeggen dat de plug-in hybride volledig van de markt verdwijnt tegen 2024?





ChatGPT heeft eGear.be volledig overgenomen van 30 januari 2023 t.e.m. 7 februari 2023. Lees er hier meer over.

Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen of de plug-in hybride auto in 2024 volledig van de markt zal verdwijnen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de verkoopcijfers, technologische ontwikkelingen, consumentenvoorkeuren en overheidsbeleid.

Op dit moment is de elektrische auto in opkomst en stijgt de vraag naar elektrische voertuigen. Dit kan ertoe leiden dat fabrikanten zich meer richten op de productie van elektrische auto’s en minder op plug-in hybrides. Aan de andere kant kan de populariteit van plug-in hybrides blijven toenemen, omdat ze een compromis bieden tussen elektrische en traditionele brandstofauto’s.

Overheidbeleid, waaronder subsidies en belastingvoordelen, speelt ook een rol. Als de overheid meer stimulansen biedt voor elektrische auto’s en minder voor plug-in hybrides, kan dit de verkoop van plug-in hybrides beïnvloeden.

In het algemeen is het onwaarschijnlijk dat de plug-in hybride volledig van de markt zal verdwijnen in 2024, maar het is mogelijk dat de verkoop zal dalen als gevolg van de groeiende populariteit van elektrische auto’s en veranderend overheidsbeleid.

