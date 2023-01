Dit zijn de best verkochte hybrides in België

2023 heeft z’n intrede gemaakt, dus wordt het tijd om een balans op te maken van het afgelopen jaar, 2022. In dit artikel kijken we naar de vijf best verkochte “zelfopladende” hybrides (HEV) in 2022 op de Belgische markt.





Hoewel het totaal aantal inschrijvingen (383.123) van nieuwe auto’s ook in 2022 verder daalde, en ondertussen op het laagste niveau sinds 1995 zit, blijft de full hybride, net als de plug-in hybride en de 100% elektrische auto, verder groeien.

In 2021 werden in België namelijk 19.516 nieuwe “zelfopladende” hybrides (HEV) ingeschreven, en in 2022 steeg dat naar 27.242. Het gaat jaar-op-jaar over een groei van 40%. Ter vergelijking, de plug-in hybride (PHEV) markt groeide in 2022 met 24%, en de 100% elektrische auto’s tekenden een stijging van 66% op.

Van alle nieuw ingeschreven zelfopladende hybrides (HEV), was dit de top 5, van plaats 5 naar plaats 1:

5. Hyundai Tucson Hybrid (1.799 stuks)

Catalogusprijs: 37.699€

Verbruik: 5,6 liter / 100km (WLTP)

4. Toyota C-HR Hybrid (2.816 stuks)

Catalogusprijs: 33.810€

Verbruik: 4,9 liter / 100km (WLTP)

3. Renault Arkana (2.874 stuks)

Catalogusprijs: 33.350€

Verbruik: 4,7 liter / 100km (WLTP)

2. Toyota Corolla Hybrid (4.622 stuks)

Catalogusprijs: 29.210€

Verbruik: 4,4 liter / 100km (WLTP)

1. Toyota Yaris Hybrid (6.877 stuks)

Catalogusprijs: 23.260€

Verbruik: 3,8 liter / 100km (WLTP)

