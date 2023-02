Maybach lanceert fiscaalvriendelijke plug-in hybride (2023)

Maybach, de luxedivisie van Mercedes, heeft z’n eerste stekkerversie klaar. Die combineert over-the-top comfort met een fiscaalvriendelijk plaatje.





De Mercedes-Maybach S 580e gaat z’n plug-in hybride aandrijflijn halen bij de “gewone” Mercedes S 580e. Daardoor zijn de droge cijfers nagenoeg identiek. De auto combineert een 28,6 kWh batterij (netto capaciteit) met een elektromotor en een 3.0-liter zes-in-lijn benzinemotor, goed voor een systeemvermogen van 510 pk en 750 Nm koppel. De sprint tot 100 kan in 5,1 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Daar kan James zich ongetwijfeld mee uitleven terwijl hij op jou wacht tussen de vergaderingen door.

Snelladen

Enkel op stroom geraakt deze Maybach in theorie 100 km ver (WLTP), al zal dat in de praktijk naar onze inschatting dichter bij de 80 km liggen. Dankzij snellaadtechnologie (60 kW CCS) krijg je de accu vol in een halfuurtje, en daardoor heeft je chauffeur dus geen excuses om tijdens de stadstripjes op benzine over te schakelen.

De officiële CO2-uitstoot van deze auto bedraagt 18 tot 23 gram per km (WLTP), wat je accountant als muziek in de oren zal klinken.

De “gewone” Mercedes S 580e kost in België minstens 132.253€. Deze Maybach zal daar ongetwijfeld een flink bedrag bovenop doen. Hoeveel juist is nog niet bekend, maar de kans bestaat dat je geen geld meer overhoudt voor een nieuwe broek en een bijzettafeltje.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.