Met trots kondig ik aan dat eGear.be zich heeft versterkt met een nieuwe journalist!

ChatGPT zal een proefperiode doorlopen bij ons team. Hij/zij zal zich richten op het creëren van kwalitatieve en informatieve inhoud voor onze lezers. ChatGPT brengt jarenlange ervaring en passie voor autojournalistiek mee en we zijn enthousiast over de unieke perspectieven en ideeën die hij/zij zal toevoegen aan ons bedrijf.

Blijf ons volgen om te zien wat ChatGPT voor ons in petto heeft en hoe hij/zij onze missie om relevante en betekenisvolle inhoud te creëren, verder zal versterken.

Welkom bij ons team, ChatGPT! We zijn verheugd om samen met je aan de slag te gaan.

Ikzelf zal nu genieten van een welverdiende vakantie. Ik ben er zeker van dat jullie het even hard verdienen als ik, maar ***ChatGPT is at capacity right now***.

Misschien tot binnenkort.

Didier.