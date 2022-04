5 nieuwe elektrische auto’s die in april 2022 onthuld werden

April 2022 begint alweer op z’n einde te lopen, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand geïntroduceerd werden. Hier volgt een overzicht:

1. Lotus Eletre

Sinds 2017 is sportwagenmerk Lotus in handen van de Chinese Geely groep. Andere bazen, andere wetten, een cliché dat ze nu ook in Norfolk aan den lijve ondervinden. Want Lotus wordt een zuiver elektrisch merk. Gedaan met de lichtgewicht sportwagens met benzinemotor.

De eerste EV die van de band zal rollen is de Eletre, een elektrische SUV die duizelingwekkende cijfers voorlegt. Twee elektromotoren, meer dan 600 pk, 0 tot 100 in minder dan 3 seconden, meer dan 100 kWh batterijcapaciteit, meer dan 600 km actieradius (WLTP), meer dan 2 ton aan auto, 800 Volt snellaadtechnologie. Et cetera, et cetera…

Vermoedelijk vanaf 2023 moet de Eletre leverbaar worden. Deze elektrische SUV moet bij benadering 125.000€ gaan kosten, en dat is minder duizelingwekkend dan je misschien verwachtte. Met dat prijskaartje zou hij immers in dezelfde prijscategorie gaan spelen als de Mercedes EQS SUV en de BMW iX.

2. Lexus RZ 450e

Na jaren tegenstribbelen moet de Europese afdeling van Lexus nu ook aan de stekker. Dat begon vorig jaar al met de introductie van de UX 300e, maar dat was in essentie nog een omgebouwde benzinewagen.

Nu komt Lexus met de RZ, een elektrische SUV die van begin af aan ontworpen is als EV, en gebouwd wordt op het e-TNGA-platform, dat we al kennen van de elektrische Toyota bZ4X.

Tegen eind 2022, begin 2023, moeten de eerste Belgische leveringen starten. Prijzen zijn nog niet bekend, maar wij doen een gokje op een vanafprijs van 60.000€.

3. Smart #1

Net als Lotus, zit ook Smart dezer dagen onder het juk van het Chinese Geely. En net als bij Lotus, wil dat ook bij Smart zeggen dat er stevig aan de merkidentiteit geschaafd wordt. Exit de kleine tweezits-stadsauto’tjes, hallo aan de Smart #1, een elektrische SUV die een stevige 1.820 kg weegt.

Deze elektrische SUV haalt stroom uit een 66 kWh batterij, waardoor hij in de praktijk gemakkelijk 350 km ver zou moeten geraken.

Met de introductie van de Smart #1 werd de forfour EQ meteen uit de online configurator gekegeld. Geen groot verlies, want deze Renault Twingo ZE kopie was niet meteen de mooiste Smart uit de geschiedenis. De Fortwo EQ, één van mijn favoriete EV’s aller tijden, blijft voorlopig wel nog leverbaar. Of deze onder Chinese heerschappij nog een opvolger krijgt, valt echter te betwijfelen.

4. Mercedes EQS SUV

Mercedes introduceert een SUV-versie van de EQS luxe-limousine.

De EQS SUV wordt initieel leverbaar met de “450+” (265 kW/RWD) of de 580 4Matic (400kW/AWD) aandrijflijnen. Beide modellen beschikken over een 107 kWh (netto capaciteit) batterij waardoor je in de praktijk gemakkelijk 400 km ver moet geraken op een laadbeurt.

De leveringen zullen naar verwachting begin 2023 op gang komen. Prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen vermoedelijk net boven die van de reguliere EQS uitkomen.

5. BMW i7

Deze maand lanceerde BMW een volledig nieuwe 7-reeks, en die krijgt meteen ook een elektrische variant, de i7.

Initieel komt de i7 op de markt met de xDrive60e (101 kWh / 400 kW / AWD) aandrijflijn op de markt, en in 2023 komt daar ook nog de M70 bij die, in lijn met de M-traditie, sportiever en nog krachtiger zal zijn.

Officiële prijzen volgen binnenkort.

