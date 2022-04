Elektrische Nissan Ariya krijgt Belgische prijs

Nissan België heeft de prijzen vrijgegeven van de Ariya, een nieuwe elektrische SUV.

Twee jaar later dan voorzien is Nissan eindelijk klaar om de Ariya te lanceren op de Belgische markt. Carlos Ghosn draait zich nu waarschijnlijk om in zijn muziekkoffer, maar goed, beter laat dan nooit.

13 jaar na de introductie van hun eerste elektrische auto, de Leaf, heeft Nissan dus een tweede elektrische wagen klaar. Geheel in lijn met de tijdsgeest is dat een SUV geworden.

De Ariya wordt in België gelanceerd met drie verschillende aandrijflijnen. De basisversie beschikt over een 63 kWh batterij en 160 kW motorvermogen op de voorwielen. Een trapje hoger hebben we de 87 kWh versie met 178 kW vermogen op de voorwielen. De top van het gamma bestaat momenteel uit een vierwielaangedreven 87 kWh-versie met 225 kW vermogen.

Prijzen

Instappen kan vanaf 48.900€ (63kWh/160kW). De 87kWh/178kW versie kost minstens 58.900€ en de topuitvoering (87kWh/225kW) heeft een vanafprijs van 61.900€.

LEES OOK: Nissan Leaf rijtest in Japan

De eerste leveringen zouden deze zomer van start gaan.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.