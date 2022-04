3 nieuwe hybride auto’s die in 2022 voorgesteld werden

We geven een overzicht van de nieuwe hybride auto’s die in 2022, tot hiertoe, aangekondigd werden.

De hybride mag dan wel op zijn retour zijn, er zijn in 2022 toch nog enkele automerken die het aandurven om nieuwe hybride versies te lanceren.

Maar goed ook, want door chip- en batterijtekorten en bijhorende prijsstijgingen, wordt de transitie richting full electric, althans voor de particuliere markt, weer even voor ons uit geschoven.

We presenteren je hieronder drie nieuwe hybrides die tijdens het eerste kwartaal van 2022 voorgesteld werden.

1. Renault Austral HEV

In maart kwam Renault aanzetten met een vervanger voor de Kadjar SUV. Die vervanger heeft los van een compleet nieuw design, ook een nieuwe naam: Austral.

De Austral wordt vanaf het najaar 2022 leverbaar met milde hybride benzinemotoren, én ook met twee full hybride benzinemotoren (E-Tech).

De full hybride E-Tech’s combineren een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor (130 ok / 270 Nm) met een elektromotor, en halen stroom uit een 1,7 kWh batterij. Qua systeemvermogen kan je de E-Tech hybride verkrijgen met 160 pk of 200 pk. Renault spreekt over een officieel verbruik van 4,6 l/100 km en een CO2-uitstoot van 105 g/km.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar wij doen een gokje op een vanafprijs van 37.000€ voor de full hybrid.

2. Alfa Romeo Tonale PHEV

Na 3 jaar van anticipatie liet Alfa Romeo in februari eindelijk het finale ontwerp van de Tonale zien.

De Tonale is een compacte SUV die met een dieselmotor of milde hybride benzinemotoren leverbaar wordt.

Er komt ook een plug-in hybride versie, die een 1,3-liter benzinemotor combineert met een elektromotor en een 15,5 kWh batterij. Het systeemvermogen komt uit 275 pk, en het puur elektrisch rijbereik moet in de praktijk rond de 60 à 70 km bedragen.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar we schatten dat de plug-in hybride tussen de 45.000€ en de 55.000€ zal uitkomen. De eerste leveringen moet deze zomer al starten.

3. Mazda CX-60 PHEV

Ook bij Mazda zijn ze er zich ondertussen van bewust dat elektrificatie een blijvertje is in Europa.

In 2020 deden ze al een eerste zet met de introductie van de MX-30, een compacte elektrische crossover. Dit jaar kwam daar dan de full hybride 2 bij, wat in feite een Toyota Yaris met Mazda badge is.

Voor de derde alternatieve aandrijflijn, de plug-in hybride, lanceert Mazda een volledig nieuw model, de CX-60. Deze elegante SUV moet dankzij z’n luxueuze afwerking competitie vormen voor de BMW X3, de Mercedes GLC en de Audi Q5. Of dat is althans de hoop die ze bij Mazda koesteren.

De CX-60 wordt leverbaar met milde hybride motoren, en dus ook met een plug-in hybride aandrijflijn.

De “e-SkyActiv PHEV” combineert een 2,5-liter viercilinder SkyActiv-G benzinemotor met een elektromotor en een 17,8 kWh batterij. Het systeemvermogen en -koppel komen uit op 327 pk en 500 Nm, en Mazda is er trots op dat dit meteen de krachtigste Mazda ooit is.

Prijzen zijn wederom nog niet bekend, maar we schatten dat de vanafprijs tussen de 50.000€ en de 60.000€ zal uitkomen.

