Nieuwe Range Rover Sport gaat extreem offroad

Na een nieuwe Range Rover, heeft Land Rover nu ook een nieuwe Range Rover Sport klaar. En dat vieren de Britten met een stuntvideo in Ijsland.

De lancering van een nieuwe Land Rover is steeds een feest. Want terwijl een aanzienlijk deel van het automobiele landschap stilaan eenheidsworst geworden is, kan Land Rover zich, ook met deze nieuwe Range Rover Sport, nog steeds onderscheiden met een stijlvol karakteristiek design, verfijnde afwerking en échte offroadcapaciteiten.

Overstromingen, modderstromen, opgeblazen bruggen door een Russische invasie. De gemiddelde Land Rover rijder zal nooit in dergelijke situaties terechtkomen, maar hij wil gewoon weten dat, wanneer het stevig fout gaat in de wereld, hij zichzelf en zijn familie in alle luxe door eender welk rampgebied kan rijden.

Om te bewijzen dat dat ook kan met de nieuwe Range Rover Sport, heeft Land Rover een filmpje gelanceerd waarbij de auto een stuwdam oprijdt in Ijsland. Hoe dat afloopt kan je bekijken in onderstaande video.

Plug-in hybrides

De nieuwe Range Rover Sport wordt leverbaar met verschillende benzine- en dieselmotoren met milde hybride technologie. Er komen ook twee plug-in hybrides in de optielijst. Die beschikken over een 3.0-liter zescilinder benzinemotor en, naargelang de uitvoering, 440 pk of 510 pk systeemvermogen. Dankzij een grote accu krijgen deze plug-in hybrides een theoretisch elektrisch rijbereik van maar liefst 113 kilometer.

Er is al een Range Rover Sport vanaf 95.000€ (3.0 zescilinder turbodiesel, mild hybrid). Wil je de fiscaalvriendelijke plug-in hybride dan moet je op minstens 102.400€ rekenen voor de 440 pk versie, en op 141.300€ voor de 510 pk uitvoering.

