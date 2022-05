Mercedes breidt EQS gamma uit, schrapt 350 instapversie

Mercedes voegt een aantal nieuwe motorisaties toe aan de EQS line-up, en schrapt de “350” instapversie.

Eind 2021 bracht Mercedes de EQS op de markt, het elektrische equivalent van de S-Klasse luxesedan. De EQS werd geïntroduceerd met de 450+ (107 kWh | 245 kW | RWD), de 580 4Matic (107 kWh | 385 kW | AWD) en de AMG 53 4Matic+ (107 kWh | 484 kW | AWD) aandrijflijnen. Er werd ook een goedkopere “350” instapversie (90 kWh | 215 kW | RWD) beloofd, die in 2022 voor 89.903€ op de markt moest komen.

Mercedes Belux liet ons vandaag weten dat de 350 voorlopig uit het gamma gehaald werd, maar er zijn wel twee andere aandrijflijnen aan de configurator toegevoegd. Het gaat om de 450 4Matic (107 kWh | 265 kW | AWD) en de 500 4Matic (107 kWh | 330 kW | AWD), die zich qua specificaties en prijs tussen de 450+ en de 580 4Matic positioneren.

Vanaf 121.363€

Hierdoor is de goedkoopste EQS in het gamma momenteel de 450+, en die moet minstens 121.363€ kosten.

Grondstoftekorten, productie- en logistieke problemen door de vele coronalockdowns en de oorlog in Oekraïne, hebben vele automerken er de afgelopen maanden toe bewogen om de goedkopere auto’s voorlopig uit het aanbod te schrappen. Wanneer je minder auto’s kan produceren en leveren, is het logisch en begrijpelijk dat ze die lagere volumes liever met hogere marges in de markt zetten, om te proberen compenseren voor de verliezen die geleden worden.

