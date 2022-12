Plug-in hybride Mercedes A-Klasse is 19% duurder na facelift

Mercedes heeft de prijs aangekondigd van de vernieuwde A-Klasse met plug-in hybride aandrijflijn.

De Mercedes A 250e hatchback is één van onze favoriete plug-in hybrides. De combinatie van luxe, compactheid, optimale fiscaliteit én een relatief aantrekkelijk prijskaartje maakt het een interessant pakket.

Dat aantrekkelijk prijskaartje wordt nu echter stevig omhoog geduwd. Vorige maand kondigde Mercedes immers een facelift aan, en hoewel er niet zo heel veel verandert aan de plug-in hybride A-Klasse, stijgt z’n vanafprijs met maar lieft 19%. Das Haus maakt z’n goedkoopste plug-in hybride zo weer iets minder bereikbaar.

Verbeteringen

Om te beginnen, wat verandert of verbetert er juist met de facelift? Hij heeft een nieuwe lichtsignatuur gekregen, een nieuwe grille met optioneel vele Mercedes-sterretjes en de touchpad (om de infotainment te bedienen) op de middenconsole is verdwenen. Hoewel de plug-in hybride geen grotere accu (15,6 kWh bruto) krijgt, heeft hij wel 12% meer elektrisch rijbereik dankzij een geoptimaliseerde aandrijflijn. Voortaan geraak je in theorie 82 km ver op een volle accu, maar reken in de praktijk op ongeveer 60 km.

Wie de facelift qua design even wil vergelijken met de pre-facelift (2018-2022), kan de foto’s van de pre-facelift hier terugvinden.





De A 250e hatchback staat sinds deze week in de catalogus voor minstens 49.610€, en dat is 19% meer dan de 41.745€ die je moest betalen voor de pre-facelift.

Valt deze opvallende prijsstijging enkel te verklaren door de algeheel hoge inflatie? Niet helemaal, want Mercedes biedt voortaan een hogere basisuitrusting op de A 250e. Zo krijgt de auto standaard comfortstoelen, een achteruitrijcamera en een stuur in nappaleer. Zaken waarvoor je bij de pre-facelift een arm en een been moest afstaan aan de optielijst-beheerder.

Mercedes heeft deze maand overigens ook de prijs aangekondigd van gefacelifte A 250e berline (50.820€) en de gefacelifte B 250e (50.699€). Ook deze modellen zien hun vanafprijs stevig stijgen, met respectievelijk 19% en 22%.

