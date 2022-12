Toyota Hilux krijgt aandrijflijn op waterstof

Toyota werkt in het Verenigd Koninkrijk aan een Hilux pickup op waterstof.

Terwijl Toyota’s pickup concurrenten (Ford, Tesla, Rivian, …) hun heil zoeken in een volledig elektrische aandrijving, schuiven de Japanners nogmaals waterstof naar voor als oplossing van de toekomst.





Voor de gelegenheid heeft Toyota, in samenwerking met een aantal Britse partners en met de hulp van Britse overheidssubsidies, de ontwikkeling gestart van een Hilux terreinwagen op waterstof. Deze auto krijgt techniek uit de Mirai II, Toyota’s meest recente waterstofauto.

Of het bij studiewerk blijft, of er eventueel een productie-afgeleide komt van deze waterstof-Hilux, is momenteel niet duidelijk.

