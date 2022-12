Belgische Tesla Supercharger tarieven dalen 7% voor members

Tesla past de tarieven voor z’n Supercharger laadpalen opnieuw aan.

Nu de Belgische elektriciteitsprijzen in een dalende trend zitten, past Tesla z’n tarieven aan aan de marktomstandigheden.

EV-rijders die een Supercharger-abonnement (12,99€ / maand) hebben, zien het piektarief (16h00-20h00) in België dalen van 0,70€ naar gemiddeld 0,65€ per kWh, een daling van 7%. Het member-daltarief (20h00-16h00) daalt in België van 0,62€ naar gemiddeld 0,58€, een daling van 6%.





De tarieven aan de Belgische Tesla Superchargers blijven quasi ongewijzigd voor non-abonnees. Zij betalen 0,89€ tijdens de piek, en gemiddeld 0,80€ per kWh tijdens het dal.

OVERZICHT: Tesla Supercharger tarieven in Europa

Buitenlandse tarieven

In Spanje en Luxemburg blijven de Supercharger tarieven gelijk, maar in Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Duitsland zijn de prijzen licht dalende.

Luxemburg blijft overigens het goedkoopste Supercharger land. Je betaalt er als member 0,30€ tot 0,33€ per kWh.

Bekijk alle Tesla Supercharger tarieven hier.

