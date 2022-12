Vlaamse elektriciteitsprijs daalt 10% in december 2022

Sinds de absolute piek in september 2022, daalt de Vlaamse elektriciteitsprijs in december 2022 voor de derde maand op rij. Voor nieuwe contracten is elektriciteit nu 9% à 10% goedkoper dan een maand geleden, maar nog altijd bijna dubbel zo duur dan een jaar geleden.

Sinds de sterke toename van de inflatie simuleren we bij eGear.be elke maand hoeveel elektriciteit kost, en specifiek hoeveel het kost om een elektrische auto thuis op te laden met netstroom. We gebruiken hiervoor de prognoses van de VREG.

Na absolute prijsrecords in september 2022, daalt de Vlaamse elektriciteitsprijs in december 2022 voor de derde maand op rij.

Uit onze V-Test simulaties blijkt namelijk dat wie deze maand een nieuw elektriciteitscontract afsluit voor 3.500 kWh per jaar, daarvoor 0,52€ tot 0,54€ per kWh zou moeten betalen bij de goedkoopste leverancier. Dat is 9% à 10% goedkoper dan wat de VREG vorige maand prognosticeerde.

Wie daarbovenop ook nog eens zijn elektrische auto oplaadt met netstroom aan daltarief (zonder zonnepanelen dus), moet rekenen op een kWh-bedrag van 0,43€ tot 0,45€. Voor een elektrische auto die 20 kWh per 100 km verbruikt (laadverliezen inbegrepen), komt dat overeen met 8,5€ tot 8,9€ per 100 km.

Een jaar geleden, in december 2021 betaalde je nog 0,25€ tot 0,30€ per kWh om je EV thuis op te laden (prijs voor nieuwe contracten toen). Ondanks de prijsdaling de afgelopen drie maanden, is thuis laden zonder tussenkomst van zonnepanelen nu dus nog altijd 50% tot 72% duurder dan een jaar geleden.

Het sociaal tarief blijft deze maand ongewijzigd. Wie 3.500€ kWh verbruikt, betaalt met het sociaal tarief 0,24€ per kWh. Minder dan de helft van wat particulieren zonder sociaal tarief betalen.

