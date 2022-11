3 nieuwe plug-in hybrides waar we naar uitkijken voor 2023

De plug-in hybride begint in 2023 aan zijn season finale, althans op Belgisch grondgebied. Waarom dat zo is, en waarom je er best nog één probeert te bestellen vóór 1 januari 2023 lees je helemaal onderaan dit artikel. Eerst blikken we even vooruit naar de 3 nieuwe plug-in hybride auto’s, die vanaf 2023 geleverd worden, waar we het meest naar uitkijken.

1. Toyota Prius PHEV

“No more boring cars”, het is een strategie die Toyota nu ook toepast op de nieuwe, vijfde generatie, Prius. De nieuwe Prius ziet er dan ook een pak mooier uit dan z’n vele voorgangers!

De nieuwe Prius is in onze contreien enkel leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn. Die combineert een 2.0-liter benzinemotor met een elektromotor en een batterij van 13,6 kWh. In de praktijk zal je naar schatting ongeveer 60 km elektrisch kunnen rijden.

In voorjaar 2023 volgen de eerste leveringen. De officiële prijs is nog niet bekend, maar wij doen een gokje op 50.000€.

2. Mercedes A 250e

Ik ben altijd fan geweest van de vierde generatie A-Klasse hatchback, en nu Mercedes hem van een facelift voorzien heeft, is hij er waarschijnlijk alleen maar beter op geworden.







De plug-in hybride 250e aandrijflijn heeft bovendien ook een update gekregen. De accu blijft identiek (15,6 kWh bruto), maar dankzij een geoptimaliseerde aandrijflijn stijgt het theoretische WLTP-rijbereik van 73 km naar 82 km (reken in de praktijk op ongeveer 60 km).

Begin 2023 volgen de eerste leveringen. De Belgische prijslijst zou één van de komende dagen gepubliceerd worden. Reken op een vanafprijs van 40.000€ à 45.000€.

3. Mercedes-AMG C 63 S E-Performance

Door z’n ultra-gecompliceerde aandrijflijn, en de mengelmoes van AMG, Turbo, S en E-Performance badges, werd hij door de autopers onthaald als de Frankenstein van de autosector, maar wij kijken stiekem toch uit naar Mercedes-AMG C 63 S E-Performance. En dan zeker de break-uitvoering.

Deze plug-in krijgt een 2.0 liter benzinemotor, een 204 pk elektromotor en een compacte 6,1 kWh batterij. Verder vierwielaandrijving, een systeemvermogen en -koppel van 680 pk en 1.020 Nm, een 0 tot 100 sprint in 3,4 seconden en een topsnelheid van 270 (break) tot 280 km/u (sedan).

Gezien z’n beperkte elektrische range van 13 kilometer (WLTP) en een CO2-uitstoot van 156 g/km, is het een “valse” plug-in hybride en zal hij in België op weinig fiscale aftrekbaarheid kunnen rekenen. Wie hem koopt, zal het dus echt uit liefde voor de technologie moeten doen.

Waarom bestellen vóór 1 januari 2023 ?

De Belgische overheid werkt aan een uitdoofbeleid van het fiscale gunstregime voor plug-in hybrides. “Échte” plug-in hybrides met een voldoende lage CO2-uitstoot, kunnen momenteel voor 100% fiscaal afgetrokken worden door bedrijven.

Behoudens een mogelijke last-minute wijziging, zal de fiscale aftrekbaarheid voor auto’s die besteld worden na 31 mei 2023, afgebouwd worden. Auto’s die besteld worden na 31 december 2022 zien echter ook de fiscale aftrekbaarheid van het brandstofverbruik al dalen naar 50%. Om van maximale fiscale aftrekbaarheid te genieten, doen bedrijven er dus best aan om nog vóór 1 januari 2023 een bestelbon te tekenen.

Lees hier meer over subsidiëring van elektrische voertuigen.

