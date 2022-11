Tesla Superchargers opnieuw goedkoper dankzij daltarief

Tesla laat de tarieven voor z’n Europese Supercharger laadpalen opnieuw dalen, o.a. dankzij de invoering van een daltarief.

Door de dalende gas- en elektriciteitsprijzen liet Tesla z’n Supercharger tarieven eerder deze maand 4% dalen. Nu komt er opnieuw een daling, en Tesla voert ook een (goedkoper) daltarief in. Het piektarief geldt van 16u00 tot 20u00 in België en onze buurlanden. Het daltarief geldt van 20u00 tot 16u00.







In België betalen niet-abonnees nu maximaal 0,89€ per kWh, en dat is nog altijd even duur. Diezelfde non-abonnees betalen voortaan 0,79€ per kWh aan daltarief (11% goedkoper dan piektarief).

Tesla-rijders en abonnees betalen tijdens de piek voortaan 0,70€ per kWh, in plaats van 0,71€ voorheen (1% goedkoper). Tijdens de daluren betalen ze 0,62€ per kWh.

Luxemburg blijft tankland

De prijzen dalen niet overal. In Frankrijk stijgt het piektarief voor non-abonnees van 0,73€ naar 0,78€ (+7%), en in Zwitserland van 0,80 CHF naar 0,84 CHF (+5%).

In de andere Europese landen dalen de tarieven, net zoals in België. De topper is Luxemburg, waar abonnees tijdens de daluren kunnen laden aan 0,30€ per kWh. Ook in het elektrische tijdperk blijft Luxemburg een tankland.

Bekijk alle Tesla Supercharger tarieven hier.

