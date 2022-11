Tesla verklaart oorlog aan CCS-laadstekker

Tesla wil de CCS-laadplug verdringen in de Verenigde Staten, en z’n eigen laadstekker (NACS) opleggen aan andere autofabrikanten.

Wie al een tijdje meedraait in elektrisch autoland, zal zich herinneren dat de Europese Tesla Model S en X tot 2019 een andere laadpoort hadden dan de meeste elektrische auto’s. De Tesla Supercharger snellaadpalen hadden toen een laadstekker die qua vorm heel hard leek op de stekker die vandaag nog altijd gebruikt wordt voor AC-laden (type 2 plug).

Voor snelladen hadden de Europese fabrikanten echter een (grotere) CCS-laadstekker in het leven geroepen, en ze zijn er in geslaagd om daar de standaard van te maken in Europa. Tesla is in 2019 bezweken onder de Europese druk, en is al z’n Europese auto’s én Europese Supercharger laadpalen beginnen uitrusten met de CCS-Combo-2-standaard.







In de Verenigde Staten is de situatie echter anders. Daar gebruikt Tesla nog altijd z’n eigen laadstekker terwijl, vooral, de Europese fabrikanten CCS blijven pushen.

Technisch superieur

Via een persbericht laat Tesla vandaag weten ze van hun eigen stekker de standaard willen maken in de VS. Ze dopen hun systeem “NACS”, wat staat voor Nord American Charging Standard.

Volgens Tesla is NACS technisch superieur. De stekker is half zo groot als CCS, kan AC-laden aan én DC-laden tot een vermogen van 1 Megawatt.

Tesla Supercharger laadpalen hebben nu nog het overwicht in de VS. Volgens Tesla heeft het Supercharger-netwerk momenteel 60% meer NACS-palen dan alle CCS-palen samen. Tesla moet dus nu beginnen lobbyen voor ze verder marktaandeel verliezen. America first!

