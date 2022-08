100% fiscale aftrekbaarheid plug-in hybrides mogelijks verlengd tot 2024

Het gunstige fiscale regime voor “echte” plug-in hybrides eindigt normaal op 1 juni 2023, maar wordt mogelijks verlengd tot 1 januari 2024.

Vorig jaar besliste de Belgische federale regering heel wat nieuwe fiscale maatregelen omtrent elektrische voertuigen.

Één van de belangrijke wijzigingen is het afschaffen van de 100% fiscale aftrekbaarheid voor “echte” plug-in hybrides. Echte plug-in hybrides die vóór 1 juni 2023 gekocht worden (datum bestelbon telt) genieten nog van de oude regeling. Niet-100%-elektrische auto’s die daarna gekocht worden zien hun maximale fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025 dalen met 25% per jaar, om op 0% te stranden in 2028.

De facto betekent dit het einde van de plug-in hybride. Het betekent ook het einde van de gewone hybride en van klassieke benzine- of dieselwagens die op het bedrijf worden ingeschreven.

Door de algemene malaise op de automarkt (productieproblemen, leveringsproblemen, laagste inschrijvingscijfers sinds 1995, …) overweegt de administratie om de limietdatum te verschuiven van 1 juni 2023 naar 1 januari 2024, zo hebben wij uit goede bron vernomen. Op die manier zou de regering enige ademruimte willen geven aan de Belgische autosector.

