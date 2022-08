De Vlaamse elektriciteitsprijzen stijgen naar ongekende niveaus, en ook wie z’n elektrische auto thuis laadt met netstroom kan daarmee geconfronteerd worden.

Sinds de sterke toename van de inflatie simuleren we bij eGear.be elke maand hoeveel elektriciteit kost, en specifiek hoeveel het kost om een elektrische auto thuis op te laden met netstroom.

De prijsstijgingen van de afgelopen maanden zetten zich in augustus 2022 stevig door.

Uit onze V-Test simulaties blijkt namelijk dat wie deze maand een elektriciteitscontract afsluit voor 3500 kWh per jaar, daarvoor 0,54€ tot 0,57€ per kWh betaalt bij de goedkoopste leverancier.

Wie daarbovenop ook nog eens zijn elektrische auto oplaadt met netstroom, moet rekenen op een kWh-bedrag van 0,46€ tot 0,49€. Voor een elektrische auto die 20 kWh per 100 km verbruikt (laadverliezen inbegrepen), komt dat overeen met 9,2€ tot 9,8€ per 100 km.

In Vlaanderen zijn dit de hoogste tarieven ooit.

Het loont dus meer dan ooit om te investeren in zonnepanelen, of om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief. Wie thuis kan laden met het sociaal tarief, kan dat voor 0,21€ per kWh, of 4,1€ per 100 km.

