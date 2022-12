8 fiscaalvriendelijke plug-in hybrides voor minder dan 40.000€

In dit artikel vind je een overzicht van de 8 goedkoopste plug-in hybride auto’s die in 2022 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor Belgische bedrijven.

Ook in 2023 (tot 31 mei) zijn deze auto’s nog 100% aftrekbaar, maar daalt het aftrekpercentage voor de brandstofkosten wel naar 50%. Wie van een optimale fiscaliteit wil genieten, tekent dus best nog een bestelbon vóór 1 januari 2023.

8. Opel Astra PHEV: 39.091€

De Opel Astra is een nieuwkomer in het plug-in hybride segment. De goedkoopste plug-in hybride Astra, de versie met 180 pk, kost 39.091€. Deze auto is ook verkrijgbaar als break (40.546€), en begin 2023 ook als “GSe”-uitvoering met 245 pk.

7. Kia Niro PHEV: 38.790€

De nieuwe, tweede generatie, Kia Niro PHEV komt binnen op plaats 7. Deze auto biedt een realistisch elektrisch rijbereik van 50 km, en kost in België minstens 38.790€.

6. Kia Ceed SW PHEV: 38.290€

De tweede Kia in dit overzicht is de Ceed SW PHEV, een plug-in hybride break. Deze auto kreeg vorig jaar een facelift, waardoor hij weer helemaal fris voor de dag komt.

5. Renault Mégane Grandtour PHEV: 38.275€

De Renault Megane Grandtour PHEV is een relatief recente toevoeging in het plug-in hybride segment. Hij beschikt over een 9,8 kWh accu waarmee hij ongeveer 35 elektrische kilometers kan afleggen.





Deze auto is ook beschikbaar als hatchback, en die is iets goedkoper, waardoor hij verder onderaan dit overzicht een plaatsje krijgt.

4. Kia XCeed PHEV: 37.990€

Op plaats 4 hebben we de derde Kia in dit overzicht. Deze plug-in hybride XCeed PHEV beschikt over een 8,9 kWh batterij, goed voor een realistische e-range van ongeveer 35 km.

3. Renault Mégane PHEV: 37.275€

De Renault Megane PHEV is de derde goedkoopste 100% fiscaal aftrekbare plug-in hybride, met een vanafprijs van 37.275€.

2. MG EHS: 35.585€

Ook de Chinezen melden zich aan op de plug-in hybride markt. Deze MG EHS doet het met een 16,6 kWh batterij, goed voor een theoretische range van 52 km (WLTP). Reken in de praktijk op ongeveer 40 km.

1. Renault Captur PHEV: 34.550€

Renault levert de goedkoopste plug-in hybride van het moment. Het gaat om de Captur, een compacte SUV met de 9,8 kWh batterij die je ook in de Megane PHEV terugvindt.

Vind je in dit overzicht je zin niet? Hier vind je een lijst van álle plug-in hybrides die je momenteel kan kopen in België.

Bekijk hier alle fiscale voordelen van elektrische voertuigen. Raadpleeg steeds een accountant voor je tot aankoop overgaat, om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.

