Goedkoopste Tesla Model 3 gaat op de schop

De ooit beloofde “35.000$ Model 3” is vanaf nu niet meer beschikbaar. Tesla verkopers hebben de opdracht gekregen om die niet meer aan te bieden.

Toen Tesla in 2016 de komst van de Model 3 aankondigde, verkondigde CEO Elon Musk meermaals dat de vanafprijs 35.000$ zou bedragen. Wanneer de Model 3 in 2018 uiteindelijk op de markt kwam lag de startprijs een pak hoger; de goedkoopste versie, de “Standard Range Plus” kostte ongeveer 40.000$ in de Verenigde Staten en 47.800€ in België.

De beloofde “35.000$ Model 3” kwam nooit in de catalogus, maar in de VS was het wel mogelijk om, na enig aandringen van de klant, een Standard Range Plus te downgraden tot een Standard Range. Op die Standard Range werden dan enkele softwaretoepassingen geblokkeerd, en in ruil daarvoor kon je de auto voor 35.000$ de Tesla Shop buiten rijden. In België was dit volgens Tesla’s Europese PR-dienst nooit mogelijk.

Vorige maand bracht Tesla een facelift van de Model 3 op markt. De Tesla verkopers hebben van het bedrijf nu de opdracht gekregen om die versie niet meer te downgraden tot een “Standard Range”, waardoor de 35.000$ Model 3 nu effectief niet meer beschikbaar is. Momenteel is de goedkoopste Model 3 de Standard Range Plus, en die kost 37.999$ in de VS en 50.490€ in België.

