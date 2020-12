Toyota heeft nieuwe Mirai waterstofauto, en die is 20% goedkoper

Toyota heeft een totaal nieuwe waterstofauto klaar, en die wordt flink goedkoper dan z’n voorganger.

In de weg naar vergroening blijft Toyota volop de hybride kaart, én de waterstofkaart trekken. Als één van de eersten bracht de Japanse constructeur een waterstofauto, de Mirai, op de markt in 2014. De eerste generatie Mirai biedt een rijbereik van 500 km en staat nog steeds in de catalogus voor 79.900€.

Nu, zes jaar later, is het tijd voor een opvolger. Die komt in de vorm van een totaal nieuwe, tweede generatie, Mirai. Deze auto biedt 650 km actieradius, wat 30% meer is dan z’n voorganger. Tegelijkertijd daalt de prijs in België naar 64.470€, wat hem in de regionen brengt van z’n elektrische tegenhangers. De eerste leveringen van de nieuwe Mirai volgen midden 2021.

Pijnpunt is nog steeds de infrastructuur. België moet het nog altijd doen met slechts twee publiek toegankelijke waterstofstations. We vinden ze in Zaventem en Halle. Ook de nieuwe Mirai zal het dus, gezien de beperkte tankmogelijkheden, moeilijk krijgen om in ons land hoge verkoopcijfers voor te leggen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.