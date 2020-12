Met Proace City Electric heeft Toyota tweede elektrische auto klaar

In 2021 brengt Toyota de Proace City Electric op de markt. Die wordt beschikbaar als korte of lange bestelwagen, en ook als minibusje (Verso).

Toyota ken je natuurlijk van z’n hybrides, maar onder druk van de nieuwe Europese uitstootnormen moet de Japanners nu ook aan volledige elektrificatie denken. De aftrap gebeurde reeds met de aankondiging van de Proace Electric bestelwagen en minibus. Nu komt daar een kleinere bestelwagen bij, de Proace City Electric.

De Proace City werd ontwikkeld in samenwerking met de PSA-groep, waardoor hij onderhuids quasi identiek is aan de Citroën Berlingo, Opel Combo en Peugeot Rifter. De Proace City werd reeds in 2019 gelanceerd met verbrandingsmotoren, en volgend jaar komt daar dus een elektrische uitvoering bij.

Een 50 kWh batterij zal de Proace City Electric van stroom voorzien. Dit moet de auto naar onze inschatting een realistisch rijbereik geven van ongeveer 200 km. De aandrijving gebeurt op de voorwielen door een 100 kW / 136 pk elektromotor.

De Proace City wordt leverbaar als korte of lange bestelwagen (Long), en ook als minibusje (Verso) met 5 of 7 zitplaatsen. Toyota zal de prijzen van deze nieuwe elektrische bestelwagen later bekend maken.

