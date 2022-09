14 elektrische auto’s die binnen de 6 maanden leverbaar zijn

We geven een overzicht van enkele elektrische auto’s die, ondanks halfgeleider- en batterijtekorten, toch relatief snel leverbaar zijn.

De afgelopen twee jaar werden we overspoeld door onheilsberichten over lange levertijden voor elektrische auto’s, maar er zijn ook modellen die gewoon binnen een redelijke termijn leverbaar zijn. We contacteerden de belangrijkste automerken, en stelden op basis daarvan een overzicht samen van elektrische wagens die binnen de 6 maanden op je oprit kunnen staan, ook wanneer ze à la carte samengesteld worden.

Cupra

Cupra kan een elektrische Born, die vandaag besteld wordt, leveren tegen maart 2023. De Born is momenteel te bestellen met 58 kWh of 77 kWh batterij, en heeft een vanafprijs van 46.230€.

Mercedes

Bij Mercedes zeggen ze alle volledig elektrische modellen binnen de 3 à 6 maanden te kunnen leveren. Het gaat om een uitgebreid aanbod; de EQA, EQB, EQC, EQE en EQS.

Mercedes heeft bovendien, in tegenstelling tot de meeste andere merken, een grote stock met vooraf geconfigureerde modellen die onmiddellijk leverbaar zijn. Het gaat momenteel om 38 EQA’s, 55 EQB’s, 47 EQC’s, 159 EQE’s en 71 EQS’en.

Renault







Bij Renault gaat het snel. Wie vandaag een Mégane of een Zoe bestelt, krijgt die al geleverd in december 2022!

Dacia

Ook bij Dacia rollen de EV’s snel van de band. Bestel je vandaag een Spring, dan kan je deze in januari 2023 in ontvangst nemen.

Tesla

Ook bij Tesla kunnen ze relatief snel leveren.

Een vandaag bestelde Model 3 wordt geleverd, afhankelijk van de uitvoering, ergens van november 2022 tot maart 2023. De Model Y van december 2022 tot maart 2023. De Model S en X van december 2022 tot februari 2023.

Polestar

Polestar zegt de “2” te kunnen leveren binnen de 6 maanden.

Bridge lease

Sommige merken die met langere levertermijnen te kampen hebben, bieden tussenoplossingen aan.

Bij Audi bijvoorbeeld moet je op een Q4 e-tron ongeveer een jaar wachten. Sinds kort introduceerde Audi echter de “bridge lease” formule, waarbij fleet-klanten een nieuwe vervangwagen krijgen tot hun bestelde plug-in geleverd is. Deze formule is geldig bij de bestelling van een Q4 e-tron, en ook de plug-in hybride Q5, Q7, Q8, A6 en A7 komen in aanmerking.

