Deloitte: 1 op 10 Belgen overweegt elektrische auto te kopen

Elk jaar voert Deloitte een studie uit om inzicht te krijgen in het mobiliteitsgedrag van consumenten en de impact daarvan op de autosector. Voor de editie in 2022 werden meer dan 26.000 consumenten in 25 landen ondervraagd, waarvan 1.057 Belgen in stedelijk (31%), voorstedelijk (32%) en landelijk gebied (37%).

Uit de studie blijkt dat 10% van de Belgen een volledig elektrische auto overweegt als volgende wagen. 35% overweegt een hybride of plug-in hybride, 3% overweegt waterstof en 52% blijft liever bij benzine, diesel, CNG of LPG.

Deze cijfers liggen hoger dan de feitelijke inschrijvingscijfers in 2021. Vorig jaar was 5,9% van de nieuw ingeschreven auto’s volledig elektrisch, 17,5% hybride of plug-in hybride, een verwaarloosbaar percentage waterstof en de rest benzine/diesel/CNG/LPG.

Milieu of klimaat lijken overigens niet de belangrijkste redenen te zijn voor een keuze. Wat wel veel gewicht heeft in de beslissing is de prijs van de brandstof en de aankoopprijs van de auto.

Verder blijkt uit de studie dat de meeste Belgen hun auto liefst via een fysiek verkooppunt kopen, omdat ze willen onderhandelen over de prijs, vragen willen stellen aan een echte persoon en omdat ze een persoonlijk contact willen wanneer er iets fout loopt. Slechts 10% van de ondervraagden wil z’n auto volledig online kopen.

De auto blijft koning

De auto blijft ook het favoriete vervoersmiddel van de Belg. Slechts 7% gebruikt nooit de auto, en maar 10% gebruikt dagelijks het openbaar vervoer. 26% gebruikt nooit openbaar vervoer.

Jonge consumenten zeggen het openbaar vervoer te vermijden omwille van de coronapandemie. 51% van de 18- tot 34-jarigen zegt een auto te willen kopen om niet op trein, tram of bus te moeten stappen.

Tot slot. De multimodale mobiliteit, waarbij je verschillende mobiliteitsvormen zoals trein, tram, bus, auto, step of andere deelvoertuigen combineert, doet z’n intrede, maar slechts 4% maakt hier dagelijks gebruik van. 60% doet het minstens één keer per jaar.

