BMW i3 gaat uit productie in juli 2022

Na 9 jaar dienst zal de i3 in 2022 volledig uit het BMW gamma verdwijnen.





In 2013 bracht BMW de i3 op de markt, een volledig elektrische achterwielaangedreven hatchback. Onder de mainstream automerken was BMW één van de eersten om met een interessante EV op de proppen te komen, al heeft de i3, door z’n onconventioneel design, minstens evenveel tegenstanders als voorstanders.

De i3 draait ondertussen 9 jaar mee, en aangezien dat een eeuwigheid is in autoland, kreeg hij in die periode heel wat updates.

De auto werd gelanceerd met een 22 kWh batterij, goed voor een realitische range van ongeveer 120 km. Die versie was ook verkrijgbaar met een range extender, een kleine benzinemotor van BMW’s motorfietsafdeling, die onder de koffer gemonteerd werd.

In 2017 lepelde BMW een grotere 33 kWh (bruto) batterij in de i3, waardoor het realistische rijbereik toenam tot +- 190 km.

Iets later in 2017 kwam BMW met een facelift op de proppen, en werd ook de sportievere i3s geïntroduceerd. De i3s beschikte los van een sportievere look, ook over iets meer vermogen (+10 kW) waardoor hij iets sneller accelereerde (6,9 seconden naar 100 km/u).

In 2018 tenslotte, kreeg de gefacelifte i3/i3s opnieuw een grotere accu van 42 kWh (bruto). De huidige i3 geraakt daarmee in realistische omstandigheden plus minus 220 km ver op een lading.

Na 9 jaar vindt BMW dat de i3 op pensioen mag gaan, om plaats te maken voor de nieuwe i-producten; de i4, de iX3 en de iX. In juli 2022 zal de laatste i3 in Leipzig van de band rollen. Wie er nog eentje wil, kan zich dus best snel naar de BMW dealer begeven.

Er komt normaal gezien geen nieuwe generatie van de i3 meer op de markt.

